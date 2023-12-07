Вольфович: сегодня из Беларуси формируют страну-агрессора, тем самым создают коллапс на границе

В форме диалога, с участием более 200 человек. Так прошла встреча государственного секретаря Совета безопасности с военнослужащими и ветеранами Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского, сообщили в пограмме Новости «24 часа» на СТВ. Говорили о ситуации в мире и вызовах, с которыми сталкивается Беларусь, обсудили уроки истории и выводы, так и не сделанные человечеством на глобальном уровне. Речь шла и о том, что происходит у наших границ сейчас.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня из Беларуси формируют страну-агрессора, ось зла. Вокруг Беларуси создают тем самым коллапс на границе. Вчера, когда я ехал сюда, в Брест, я посмотрел на очередь. 28 километров очередь протяженностью от государственной границы. Большое количество машин стоит. И машины все стоят с европейскими, польскими номерами. Кому они делают хуже? Это их компании терпят убытки, европейские, не белорусские. Это они создают неудобства своим перевозчикам, людям. Да, белорусская сторона, я посмотрел: биотуалеты выставлены, регулируется движение, пункты обогрева. Мы пытаемся, конечно, как-то нормализовать эту обстановку, создать элементарные условия для людей, но соседние «демократы» об этом не думают. Конечно, надо решать все мирным путем, не раз об этом говорил Президент. Искать точки соприкосновения, находить пути решения, чтобы люди жили в мире и добрососедстве. Это самое главное, мир и безопасность сегодня – самые дорогие категории, которых не хватает нашему земному шару.