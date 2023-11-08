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Вольфович: НАТО рассматривает восточноевропейский регион как плацдарм для развязывания агрессии

08 ноября 2023 16:41
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Беларусь и Россия укрепляют совместную безопасность. На это направлен договор о взаимных гарантиях между нашими странами. Он находится на завершающей стадии подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: НАТО рассматривает восточноевропейский регион как плацдарм для развязывания агрессии-1

Вопросы обеспечения общественно-политической стабильности на фоне роста внешних угроз сегодня, 8 ноября, обсудили на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. В центре внимания агрессивная политика НАТО по наращиванию своих вооруженных сил у границ Содружества. Только за 2023 год группировки увеличены в 2,5 раза. Более 20 тысяч военных находятся вблизи Беларуси на территории Польши и прибалтийских государств.

Вольфович: НАТО рассматривает восточноевропейский регион как плацдарм для развязывания агрессии-4

Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси:
Практически все виды разведки развернуты сегодня вдоль границ Союзного государства. Воздушная разведка – мы фиксируем 30-35 вылетов еженедельно, пролетов разведывательной авиации. По сути, авиация висит в воздухе и ведет разведку против Республики Беларусь, против западных регионов Российской Федерации. Увеличение количества учений, подготовка плацдарма и инфраструктуры развертывания новых группировок войск. Все это говорит о чем? О том, что Альянс рассматривает восточноевропейский регион как плацдарм для развязывания агрессии в ближайшее время.

Напряженной обстановка остается и на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, за эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной стоят США. Беларусь отслеживает ситуацию и делает выводы.

# Международная политика # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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