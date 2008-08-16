Войсковой части 3310 – 76 лет

Эта часть считает одной из самых мощных во всей системе внутренних войск МВД Беларуси.

В летописи воинской доблести исписана не одна страница боевых побед, военнослужащим приходилось сражаться не только с видимым врагом, но и с невиданными стихийными бедствиями. За более чем полувековую историю на их счету – ликвидация последствий Чернобыльской АЭС, тысячи не разорванных бомб после Великой Отечественной и ряд нештатных ситуаций, где оперативность, и профессионализм преодолевали все преграды

Более полувека тому, в октябре 56, молодой сержант-пиротехник Дмитрий Шкуропата приехал сюда, в часть 3310. За 30 лет службы на его счету более 10 тысяч обезвреженных невзорвавшихся боеприпасов Великой Отечественной. За доблесть – блестят на груди медаль за отвагу и орден красной звезды. Подполковник в отставке уже давно не в воинских рядах, но все равно не может пройти мимо ворот родной части.



За 76 лет в легендарной 3310 много перемен. Здесь появился даже мини-террариум. Рядовой Шапов на службу из дома приехал не один, а с братьями, как говорится, меньшими. С любимыми паукам-птицеедами. Не за службу, а за дружбу командование зачло в роту членистоногое пополнение, а солдата прозвали пауководом.

Несмотря на то, что служба из бойцов и так делает героев, солдаты обеспечивают охрану общественного порядка, здесь есть и герои мировые. В 2005 Виктор Бабаев в Греции стал чемпионом мира по тайскому боксу. Сейчас он младший сержант первой роты специального назначения. Но и здесь не расстается с перчатками и рингом.

Военнослужащие развиваются не только физически, но и растут духовно. На территории части руками солдат построен первый в Беларуси Полковой Храм. История это части создается самими военнослужащими. Боевая отвага, неформальные увлечения, да и просто человеческие отношения. Потому 76 – хоть и не круглая дата, но все же праздник.

