Войска готовятся к параду

Ночная репетиция парада по случаю Дня Независимости Республики Беларусь пройдет сегодня в Минске возле стелы "Минск - город-герой", а также на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Парад 3 июля откроет по традиции рота барабанщиков-суворовцев. Будут вынесены знамена фронтов, которые освобождали Беларусь в 1944 году. Один из парадных расчетов будет одет в форму воинов Великой Отечественной войны. В параде примут участие курсанты и слушатели Военной академии, военнослужащие транспортных войск, внутренних войск МВД, пограничники, личный состав МЧС, бойцы спецназа. Впервые в парадной колонне проследуют курсанты военного факультета Белорусского национального технического университета. В нынешнем году в параде не будет участвовать военная техника. Но планируется задействовать вертолет Ми-8 и учебно-тренировочную эскадрилью ВВС и войск ПВО "Белая Русь". Шесть учебных самолетов Л-39, окрашенных в красный и зеленый цвета белорусского государственного флага, пролетят в составе воздушного эшелона парада. Традиционно парад завершится показательными выступлениями роты почетного караула Вооруженных Сил.