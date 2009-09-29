Войска Беларуси и России разгромили условного противника на Обуз-Лесновском полигоне

Почти на час он превратился в театр активных военных действий.

Маневры белорусских и российских военнослужащих прошли слаженно и результативно, были задействованы различные виды вооружения и военной техники. Штурмовики совершали налеты, а истребители вели воздушный бой. На земле артиллерия, танки и зенитно-ракетные комплексы залповым огнем уничтожали силы и средства наступающей стороны. Части и соединения успешно отразили контратаку, разгромили резервы противника и уничтожили его на флангах и в тылу.

За ходом белорусско-российского учения «Запад-2009» наблюдали президенты двух стран. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев ознакомились также с работой объединенного командования региональной группировки по управлению войсками и оценили слаженность военных при нанесении контрудара на Обуз-Лесновском полигоне. За оперативно-тактическими учениями «Запад-2009» также наблюдают военные атташе посольств, аккредитованных в Беларуси.

Президенты Беларуси и России сегодня планируют также провести встречу в формате один на один. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.