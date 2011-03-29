Война в Ливии. Барак Обама попытался оправдаться перед конгрессом США за военные операции

Тем временем в Вашингтоне с обращением к нации выступил Барак Обама. Своей речью он попытался убедить недовольных его политикой граждан, а также разгневанный конгресс, с которым президент, ввязавшись в операцию в Ливии, даже не посоветовался.
Напомним, 30 марта Вашингтон окончательно передаст управление операцией Северо-атлантическому альянсу. 29 марта в Лондоне пройдет экстренная международная конференция по ситуации в Ливии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас туда съезжаются министры иностранных дел десятков стран, представители ООН, Лиги арабских государств, Африканского союза и руководство НАТО.
В Европу продолжают массово прибывать беженцы из Ливии и других стран Северной Африки, объятых беспорядками. Сегодня полным ходом идет подготовка к масштабной операции в Италии. Уже завтра с острова Лампедуза должны эвакуировать на материк всех североафриканских беженцев. А это более 15 тысяч человек. Иммигрантов на пассажирских лайнерах доставят во временные центры.
Непростая ситуация и на Мальте. Сегодня на остров высадилось более 500 мигрантов из Ливии. Сейчас их разместили в центре временного содержания.