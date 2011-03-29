Война в Ливии. Барак Обама попытался оправдаться перед конгрессом США за военные операции

Коалиционные силы нанесли новые удары по ливийской столице. Несколько мощных взрывов прогремели на окраинах Триполи. Несмотря на заверения коалиции, что точечные атаки наносятся только по военным объектам, пострадали от авиаударов и гражданские здания. Точечно уничтожается бронетехника в Мисурате и Сирте.

Тем временем в Вашингтоне с обращением к нации выступил Барак Обама. Своей речью он попытался убедить недовольных его политикой граждан, а также разгневанный конгресс, с которым президент, ввязавшись в операцию в Ливии, даже не посоветовался.

Напомним, 30 марта Вашингтон окончательно передаст управление операцией Северо-атлантическому альянсу. 29 марта в Лондоне пройдет экстренная международная конференция по ситуации в Ливии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас туда съезжаются министры иностранных дел десятков стран, представители ООН, Лиги арабских государств, Африканского союза и руководство НАТО.

В Европу продолжают массово прибывать беженцы из Ливии и других стран Северной Африки, объятых беспорядками. Сегодня полным ходом идет подготовка к масштабной операции в Италии. Уже завтра с острова Лампедуза должны эвакуировать на материк всех североафриканских беженцев. А это более 15 тысяч человек. Иммигрантов на пассажирских лайнерах доставят во временные центры.

Непростая ситуация и на Мальте. Сегодня на остров высадилось более 500 мигрантов из Ливии. Сейчас их разместили в центре временного содержания.

Война в Ливии. НАТО переходит к тактике истребления людей