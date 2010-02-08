Война с сосульками продолжается

Около 500 рабочих и полсотни автовышек ежедневно трудятся на Минских крышах. Однако полностью избавить город от опасного природного явления до сих пор не удалось.Столичная мэрия сегодня установила для коммунальщиков жесткие сроки для приведения кровель в порядок. Службы МЧС и жилищно-коммунального хозяйства к концу недели должны очистить все крыши от снега и сосулек. И в первую очередь обеспечить безопасность эксплуатации объектов. В то же время, уборка проезжей части и тротуаров организована на должном уровне – отметили в Мингорисполкоме.