Война по сценарию

Реконструкция боевых событий 1944 года прошла сегодня на "Линии Сталина".

Своими глазами увидеть весь ужас войны, пусть и постановочно, смогли сегодня посетители историко-культурного комплекса. Воссоздали один из эпизодов освобождения Беларуси члены Клуба "Солдаты победы. Товарищи по оружию" совместно со школьниками и военнослужащими.

По сюжету, через деревню из окружения прорываются небольшие разрозненные немецкие части. Советские войска оказывают сопротивление. Выбранный эпизод не имеет привязки к месту действий. Подобное сражение могло произойти в любой части освобожденной Беларуси.

