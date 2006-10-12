Военный факультет медуниверситета назван лучшим

Министерство обороны назвало победителей конкурса на лучший военный факультет и военную кафедру, в их числе - военный факультет Белорусского Государственного медицинского университета. Слава о высоком профессиональном уровне белорусских военврачей давно уже вышла за пределы страны, как и многочисленные учебники и методические пособия, изданные здесь. На факультете готовят военных врачей различных специальностей для пограничных войск, МВД и Вооруженных Сил. У военно-медицинского факультета есть и другой повод для гордости - выпущен в свет первый в истории Беларуси журнал <Военная медицина>, и уже в следующем номере соискатели научных степеней смогут размещать свои печатные материалы. Здесь же готовы обучать и иностранцев - уже приезжали специалисты из Китая и Узбекистана.