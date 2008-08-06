Военные железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно они возводят по несколько мостов и укладывают десятки километров железнодорожного полотна. Их называют солдаты стальных магистралей. В мирное время они полезны, а в военное незаменимы.

Лето для этих воинов - действительно горячее время. И дело вовсе не в погоде. Только за первое полугодие 2008 года солдаты стальных магистралей успели поработать на 35 важных объектах народного хозяйства. Такова система подготовки этих подразделений. Они строят мирные объекты в условно созданной боевой обстановке.

Этот мост в Гродно был построен еще сто лет назад. Сегодня он на реконструкции. Берега Немана соединил 95 метровый понтонный мост. В ходе тактико-специального учения его навели воины 259 отдельного мобильно-восстановительного железнодорожного батальона. Задача была не из легких. Плохая погода и течение, скорость которого 2.5 метра в секунду то и дело пытались сорвать сроки выполнения работ.

Воюют солдаты стальных магистралей и на торфопредприятии "Вертелишки". Они уже отремонтировали несколько десятков километров железнодорожных путей. И всего за месяц возвели вот этот мост для узкоколейки.

Мы посетили лишь два из 35 объектов где трудятся солдаты стальных магистралей. Положительные отзывы об их работе - лучшее свидетельство профессионализма. В перспективе труд этих специалистов станет еще эффективнее. Уже в ближайшее время в войска поступит новая современная техника. По мнению железнодорожников, она позволит строить не только быстрее, но и качественнее.

