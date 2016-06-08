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Военные учения: белорусские ракетчики преодолели маршрут в 400 км по незнакомой местности

08 июня 2016 06:30
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Новости Беларуси. Белорусские ракетчики преодолели маршрут в 400 километров  по незнакомой местности и заняли неподготовленный район на полигоне «Гожский». Это один из стратегических этапов учений войск противовоздушной обороны.  Полевой выход завершился подготовкой дивизиона к боевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метель, заместитель командира ракетной бригады:
В районе будут проводиться занятия по специальной, технической, тактической подготовке. Венцом будет проведение занятий по управлению ракетными ударами со стартовой батареи.

# общество # Военные учения

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