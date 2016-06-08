Военные учения: белорусские ракетчики преодолели маршрут в 400 км по незнакомой местности

Новости Беларуси. Белорусские ракетчики преодолели маршрут в 400 километров по незнакомой местности и заняли неподготовленный район на полигоне «Гожский». Это один из стратегических этапов учений войск противовоздушной обороны. Полевой выход завершился подготовкой дивизиона к боевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метель, заместитель командира ракетной бригады:

В районе будут проводиться занятия по специальной, технической, тактической подготовке. Венцом будет проведение занятий по управлению ракетными ударами со стартовой батареи.