Военные стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции. В учебно-тренировочном центре «Эдельвейс» на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане продолжаются военные учения «Нерушимое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их активная фаза продлится до 13 октября. Миротворческие контингенты стран ОДКБ отрабатывают слаженность действий в борьбе с диверсионными группами, эвакуацию раненых и помощь беженцам, а также другие задачи с учетом реалий современных конфликтов.

Задача именно нашей группы – высадка беспарашютным способом и блокирование населенного пункта с целью недопущения выхода террористов. Работа следующей группы – вход на БТР и зачистка населенного пункта.