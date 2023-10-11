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Военные стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции

11 октября 2023 07:38
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Военные стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции. В учебно-тренировочном центре «Эдельвейс» на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане продолжаются военные учения «Нерушимое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции-1

Их активная фаза продлится до 13 октября. Миротворческие контингенты стран ОДКБ отрабатывают слаженность действий в борьбе с диверсионными группами, эвакуацию раненых и помощь беженцам, а также другие задачи с учетом реалий современных конфликтов.

Военные стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции-4

Задача именно нашей группы – высадка беспарашютным способом и блокирование населенного пункта с целью недопущения выхода террористов. Работа следующей группы – вход на БТР и зачистка населенного пункта.

Военные стран ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции-7

В маневрах задействованы полторы тысячи военнослужащих из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, более 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, беспилотники и боевые катера.

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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