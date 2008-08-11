Военные помогают убирать хлеборобам урожай

В трех областях Беларуси трудятся около трехсот военнослужащих и 150 автомобилей.

На полях борисовского района трудятся военные из 14 подразделений. Зерно здесь перевозят 20 автомобилей. Сельчане и армейцы работают в сводных командах. За каждым комбайном – несколько грузовиков. Из 900 гектаров убрано уже 689. Урожайность рекордная – более 37-ми центнеров с гектара. Почти на восемь центнеров выше, чем в прошлом году.

Контроль качества, взвешивание, элеватор. Военные борются за урожай на всех этапах уборки. Работа кипит от рассвета до заката. А военным к такому режиму не привыкать.

Для военнослужащих уборка урожая еще и боевая учеба. Помогая селу, они совершенствуют навыки шофера. Проселочные дороги капризны. А зерно нужно возить быстро и аккуратно. На селе говорят, у военных это получается на отлично!

