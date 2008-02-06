Военные летчики осваивают новое оборудование

Модернизированный комплексный тренажер самолета-истребителя СУ-27 поступил в 61-ю авиабазу. Новинка позволит значительно повысить качество подготовки авиаторов и сохранить ресурс дорогостоящей техники. На нем установлен новый вычислительный комплекс и современное программное обеспечение. Специальная система визуализации максимально имитирует реальный полет. Летчики могут выполнять дневные и ночные учебные полеты в различных климатических и погодных условиях. Моделирует тренажер и различные экстремальные ситуации. Планируется, что ежегодный налет каждого пилота на тренажере составит не менее 50 часов.