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Военные летчики осваивают новое оборудование

06 февраля 2008 14:55
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Модернизированный комплексный тренажер самолета-истребителя СУ-27 поступил в 61-ю авиабазу. Новинка позволит значительно повысить качество подготовки авиаторов и сохранить ресурс дорогостоящей техники. На нем установлен новый вычислительный комплекс и современное программное обеспечение. Специальная система визуализации максимально имитирует реальный полет. Летчики могут выполнять дневные и ночные учебные полеты в различных климатических и погодных условиях. Моделирует тренажер и различные экстремальные ситуации. Планируется, что ежегодный налет каждого пилота на тренажере составит не менее 50 часов.
# общество

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