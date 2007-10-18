Военные игры

Очередные успешные старты белорусской сборной на всемирных военно-спортивных играх в Индии. Борцы греко-римского стиля Андрей Барановский и Иосиф Чугошвили в упорной борьбе уступили россиянам и стали серебряными призерами состязаний. "Бронзу" в командных соревнованиях по пулевой стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров завоевала женская сборная. Успешно выступают и военные пятиборцы. По итогам трех видов состязаний лидер нашей сборной Максим Канафин занимает первое место. В общей сложности на счету белорусов уже восемь наград.