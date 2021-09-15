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Военные атташе из 18 стран наблюдали за учениями «Запад-2021» на полигоне под Барановичами

15 сентября 2021 11:50
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Новости Беларуси. Сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая самолеты и вертолеты, десятки кораблей. Масштабные совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2021» подходят к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные атташе из 18 стран наблюдали за учениями «Запад-2021» на полигоне под Барановичами-1

За маневрами получили возможность наблюдать военные атташе иностранных государств. На полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами присутствовали представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых семь являются членами блока НАТО.

Военные атташе из 18 стран наблюдали за учениями «Запад-2021» на полигоне под Барановичами-4

Также на учениях присутствовали представители государств – членов ОДКБ и ШОС, делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, делегации Международного комитета Красного Креста.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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