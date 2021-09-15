Военные атташе из 18 стран наблюдали за учениями «Запад-2021» на полигоне под Барановичами

Новости Беларуси. Сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая самолеты и вертолеты, десятки кораблей. Масштабные совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2021» подходят к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За маневрами получили возможность наблюдать военные атташе иностранных государств. На полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами присутствовали представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых семь являются членами блока НАТО.