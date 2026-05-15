Беларусь демонстрирует полную открытость. Военные атташе 11 стран посетили государственную границу – западное направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они побывали в пунктах пропуска «Брест» и «Переров».

Плюс ко всему иностранные военные эксперты могли лично и объективно убедиться в миролюбивом характере политики Беларуси и полном отсутствии скрытой военной деятельности у рубежей.

На действующем автодорожном пункте «Брест» иностранным гостям продемонстрировали современную инфраструктуру и техническое оснащение. Военные атташе подчеркнули: пропускная способность белорусской стороны значительно выше, чем у польских коллег.

Также дипломаты осмотрели уникальный пешеходный пункт пропуска «Переров» в Беловежской пуще. На данный момент этот инфраструктурный объект на польском направлении вынужденно приостановил работу, что обусловлено исключительно деструктивной позицией сопредельного государства.

Уже сам факт визита в приграничную зону для военных дипломатов – доказательство открытости Беларуси и, по их мнению, демонстрация того, что Минск всегда готов к честному и конструктивному диалогу.