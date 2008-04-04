Военнослужащим Беларуси предоставлены социально-правовые гарантии

Соответствующий Указ подписал Президент Александр Лукашенко. В частности это льготы на получение и строительство жилья.

Отныне военные, судьи и прокурорские работники с выслугой 20 и более лет могут безвозмездно получить в собственность жилье из государственного жилищного фонда. Кроме того, квартира из этого же фонда или 100-процентная безвозмездная субсидия на его покупку гарантируется и семье погибшего при исполнении обязанностей военнослужащего, судьи, прокурорского работника.

В новом Указе предусматриваются и гарантии на бесплатный проезд. Военным, занимающим должности в зарубежных международных организациях, а также членам их семей раз в год предоставляется возможность бесплатного проезда железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом к месту жительства и обратно. Отдельные категории военнослужащих для выполнения служебных обязанностей будут обеспечены проездными документами.

