Военнослужащие запаса отрабатывают навыки по тактике и огневой

На полигоне под Гродно отрабатывают навыки по тактической и огневой подготовке. Для проведения учений создана группировка численностью более 2 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне под Гродно отрабатывают навыки по тактической и огневой подготовке. Для проведения учений создана группировка численностью более 2 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основу составляют военнослужащие, призванные из запаса. Среди них специалисты мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, а также противовоздушной обороны. Они оттачивают навыки, которые приобрели ранее, проходя службу в Вооруженных Силах. Вождение боевых машин, минирование участков дорог, ведение огня из стрелкового оружия, пушек БМП, танков, а также артиллерийских систем.
Военнослужащие работают с современными средствами связи, а также с беспилотными летательными аппаратами. Это поможет им совершенствовать навыки с учетом опыта боевых действий.