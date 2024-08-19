Военнослужащие запаса отрабатывают навыки по тактике и огневой

На полигоне под Гродно отрабатывают навыки по тактической и огневой подготовке. Для проведения учений создана группировка численностью более 2 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основу составляют военнослужащие, призванные из запаса. Среди них специалисты мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, а также противовоздушной обороны. Они оттачивают навыки, которые приобрели ранее, проходя службу в Вооруженных Силах. Вождение боевых машин, минирование участков дорог, ведение огня из стрелкового оружия, пушек БМП, танков, а также артиллерийских систем.