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Военнослужащие запаса отрабатывают навыки по тактике и огневой

19 августа 2024 15:55
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На полигоне под Гродно отрабатывают навыки по тактической и огневой подготовке. Для проведения учений создана группировка численностью более 2 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие запаса отрабатывают навыки по тактике и огневой-2

Основу составляют военнослужащие, призванные из запаса. Среди них специалисты мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, а также противовоздушной обороны. Они оттачивают навыки, которые приобрели ранее, проходя службу в Вооруженных Силах. Вождение боевых машин, минирование участков дорог, ведение огня из стрелкового оружия, пушек БМП, танков, а также артиллерийских систем.

Военнослужащие запаса отрабатывают навыки по тактике и огневой-4

Военнослужащие работают с современными средствами связи, а также с беспилотными летательными аппаратами. Это поможет им совершенствовать навыки с учетом опыта боевых действий.

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