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Военнослужащие внутренних войск отчитываются перед ветеранами об итогах службы

07 мая 2008 11:02
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Бывшие фронтовики - не просто важные и почетные гости в столичной бригаде милиции, они верные помощники и мудрые советчики. Поздравляя всех собравшихся с Днем Победы, командующий внутренними войсками отметил, что связь поколений неразрывна и лучшие традиции сохраняются. Войска на глазах меняют свой облик, оснащаются современными образцами вооружения и техники, растут профессионально, надежно обеспечивают внутреннюю безопасность государства.

К памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, ветераны возложили цветы.
# общество

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