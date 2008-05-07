Военнослужащие внутренних войск отчитываются перед ветеранами об итогах службы

Бывшие фронтовики - не просто важные и почетные гости в столичной бригаде милиции, они верные помощники и мудрые советчики. Поздравляя всех собравшихся с Днем Победы, командующий внутренними войсками отметил, что связь поколений неразрывна и лучшие традиции сохраняются. Войска на глазах меняют свой облик, оснащаются современными образцами вооружения и техники, растут профессионально, надежно обеспечивают внутреннюю безопасность государства.



К памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, ветераны возложили цветы.