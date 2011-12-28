Военнослужащие барановичской 120-й зенитно-ракетной бригады получили на вооружение 14 единиц новой российской техники «Тор-М2»

Новости Беларуси, Барановичи. Во время выполнения боевых задач комплексы работают в парах. Такая боевая связка может одновременно поразить 8 целей, летящих в любом направлении со скоростью до 700 м/с и на расстоянии более 10 километров.

Это не последнее обновление автопарка ПВО страны. В будущем году в Беларусь поставят еще одну батарею этих боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Карташов, представитель предприятия-изготовителя (Россия):

Оружие сложное, как сказал командующий, требующее к себе очень внимательного отношения. Но при грамотной эксплуатации это оружие будет служить десятилетия и исправно выполнять все поставленные перед ним задачи.

Иван Дырман, заместитель министра обороны по вооружению, начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В плановом порядке мы переоснащаем и доукомплектовываем Вооруженные Силы комплексами противовоздушной обороны. Мы заключили очередной договор с «Рособоронэкспортом» на поставку очередной батареи. И в течение 2012 года будет поставлена очередная батарея.