Военнослужащие барановичской 120-й зенитно-ракетной бригады получили на вооружение 14 единиц новой российской техники «Тор-М2»

Это не последнее обновление автопарка ПВО страны. В будущем году в Беларусь поставят еще одну батарею этих боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Карташов, представитель предприятия-изготовителя (Россия):
Оружие сложное, как сказал командующий, требующее к себе очень внимательного отношения. Но при грамотной эксплуатации это оружие будет служить десятилетия и исправно выполнять все поставленные перед ним задачи.
Иван Дырман, заместитель министра обороны по вооружению, начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В плановом порядке мы переоснащаем и доукомплектовываем Вооруженные Силы комплексами противовоздушной обороны. Мы заключили очередной договор с «Рособоронэкспортом» на поставку очередной батареи. И в течение 2012 года будет поставлена очередная батарея.