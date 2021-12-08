Военно-патриотический клуб «Отвага» 8 декабря откроется для воспитанников

Новости Беларуси. Военно-патриотический клуб «Отвага» 8 декабря откроет свои двери для юных воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клуб создан с целью формирования у детей и молодежи гражданственности, чувства верности своей Родине и готовности защищать Отечество. Во время обучения ребята смогут приобрести практические умения и навыки, которые помогут им в учебе и службе в армии. На торжественном открытии клуба пройдет передача знамени и показательные выступления военнослужащих.

В Беларуси уже действуют два круглогодичных детских военно-патриотических лагеря – «Рысь» и «Гранит», расположенных на базах войсковых частей 3214 и 5448.