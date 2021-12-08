Прямой эфир

Военно-патриотический клуб «Отвага» 8 декабря откроется для воспитанников

08 декабря 2021 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военно-патриотический клуб «Отвага» 8 декабря откроет свои двери для юных воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военно-патриотический клуб «Отвага» 8 декабря откроется для воспитанников-1

Клуб создан с целью формирования у детей и молодежи гражданственности, чувства верности своей Родине и готовности защищать Отечество. Во время обучения ребята смогут приобрести практические умения и навыки, которые помогут им в учебе и службе в армии. На торжественном открытии клуба пройдет передача знамени и показательные выступления военнослужащих.  

В Беларуси уже действуют два круглогодичных детских военно-патриотических лагеря – «Рысь» и «Гранит», расположенных на базах войсковых частей 3214 и 5448.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома
07 декабря 2021 20:20

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома

«Пора платить по счетам». Пётр Петровский о том, куда приведёт политика Польши в отношении Беларуси
07 декабря 2021 19:39

«Пора платить по счетам». Пётр Петровский о том, куда приведёт политика Польши в отношении Беларуси

«Карта поляка должна быть запрещена». Изменится ли белорусский закон в отношении тех, у кого она есть?
07 декабря 2021 19:39

«Карта поляка должна быть запрещена». Изменится ли белорусский закон в отношении тех, у кого она есть?