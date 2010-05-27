Военно-морские силы Южной Кореи начали противолодочные учения

Эксперты рассматривают эти маневры как ответ на заявление Пхеньяна.

Руководство Северной Кореи накануне заявило о прекращении всех отношений с южным соседом.

Речь идет, в частности, о высылке южнокорейских сотрудников из совместной промышленной зоны к северу от границы и о закрытии воздушного пространства и территориальных вод КНДР для южнокорейских самолетов и судов.

Конфликт на полуострове обострился после гибели южнокорейского корвета «Чхонан» в марте. Согласно утверждению Южной Кореи, его торпедировала подлодка КНДР. В результате инцидента погибли 46 южнокорейских моряков.