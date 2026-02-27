Водолазы-спасатели из Беларуси, Казахстана и России проводят совместные учения

Представители водолазно-спасательных служб МЧС Беларуси, России и Казахстана осваивают специфику работы под водой в экстремальных погодных условиях. Совместные учения проходят на озере Долгое в Глубокском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 60 участников делятся опытом по извлечению пострадавших из-под воды. Осваивают навыки сборки элементов трубопроводов. Также проводят подводные сварочные операции. Еще в программе – подъем транспортного средства со дна водоема. Условия максимально приближены к реальным. Водолазы тренируются при температуре воздуха до -5 градусов. Вода же прогревается лишь до 2-3 градусов тепла.

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:

Станции организованы в таком формате, что любая отработка действий в каждой из майн сегодня применима не только для наших широт, для Беларуси, но точно так же, как и для Казахстана, для наших коллег из Российской Федерации.

Учения являются практической частью международного семинара представителей МЧС Беларуси, России и Казахстана. Работы под водой в полном снаряжении требуют слаженности и последовательности действий, ведь максимальный вес снаряжения может достигать 80 килограммов.