Водители, паркующие свои авто на зеленой зоне, будут оштрафованы на полтора млн рублей

Минские автовладельцы в стремлении припарковаться поближе к дому переходят все границы.

На все машины будут составлены протоколы. Войну автомобилям объявили ЖЭСы. В этом ряду все равны как на подбор. Иномарки увидели зеленый свет для парковок на зеленых зонах. По-видимому, сработал стадный инстинкт. Отвечать будут тоже все без исключения.

Вычислить нарушителя — дело нехитрое. А точнее, дело техники — достаточно знать номер машины. А найти собственника не составит труда.

Отвечать придется по всем статьям. Желающим припарковаться в Минске с повышенным комфортом придется выложить более полутора миллиона рублей. За удовольствие, как говорится, нужно платить.