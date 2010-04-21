Водитель «ВАЗа» пытался задушить участника ДТП в Москве

Мелкая автоавария на северо-востоке Москвы в среду утром переросла в драку на глазах у десятков прохожих.

Инцидент произошел около 10.40 на Открытом шоссе около станции метро «Улица Подбельского». Водитель ВАЗ-2109 подрезал автофургон «Мерседес», предназначенный для перевозки небольших грузов, в результате чего тот ударил «девятку» в заднюю левую часть кузова.

Автомобили получили незначительные повреждения. Однако водитель ВАЗа выскочил из машины, вытащил водителя фургона из салона и начал жестоко избивать, после чего попытался его задушить. Нападавшего с большим трудом удалось оттащить от потерпевшего.

Из-за инцидента на Открытом шоссе образовалась пробка. Прохожие вызвали на место происшествия милицию, передает РИА Новости.