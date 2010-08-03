Водитель-передовик из Могилевской области ежедневно перевозит до 300 тонн зерна!

Регионы с каждым днем все ближе подходят к заветному миллионному рубежу. Погода этому способствует. Сейчас главное — не только собрать, но и увезти хлеб с полей вовремя.

Для Виталия Филипенко сегодня это уже 11-й по счету рейс. Впереди — еще с десяток. В среднем ежедневно на зерноток только он привозит до 300 тонн нового урожая.

За рулем Виталий около 30 лет. Три года назад пересел на новую машину. Потому в нынешнюю страду водитель-передовик работает с максимальной отдачей.

Чтобы минимизировать потери зерна, хлеборобы идут на любые хитрости. Например, водители, чтобы зерно не рассыпалось во время перевозки, заделывают все щели кузова обычной монтажной пеной. Такое уплотнение выдержит любую тряску.

Виталий Филиппенко, водитель совхоза «Первомайский»:

В первую очередь, нужно подготовить машину, чтобы трудиться целыми днями. Самое главное — всё убрать без потерь, и чтобы машина ходила и не подвела.

В лучших Виталий Георгиевич числится не первый год. В прошлой уборочной отвез на зерноток больше 350 самосвалов зерна.

Петр Малинин, директор совхоза «Первомайский»:

Это человек, который видит свою цель, свою работу. Он занят не только на уборке урожая. С утра он едет за кормами, минеральными удобрениями, а потом еще и на жатву. Люди всё понимают, поэтому идет настоящая битва за урожай.

Сергей Глебов, комбайнер совхоза «Первомайский»:

Если бы не водители, мы столько не нажали бы. Они быстро ездят, стараются, чтобы мы не простаивали. Бывает, что и по 300 тонн перевозят, и по 30 рейсов в день по 13-15 км делают. Сейчас у нас хоть кондиционеры появились, а у них — нет, а жара такая… Поэтому им тоже не сладко приходится.

На сегодня в Могилевской области среди водителей уже больше двух сотен передовиков-тысячников. Но только двое из них перевезли за три тысячи тонн зерна, в том числе и Виталий Филипенко. Он стал первым и в общереспубликанском зачете. Кстати, эта страда должна стать для него и вовсе рекордной. Стимул для этого есть. За взятие планки в четыре тысячи тонн руководство района пообещало бесплатную путевку на долгожданный отдых.