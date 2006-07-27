28 июля сотрудники Госавтоинспеции будут останавливать водителей на автодороге Минск-Дзержинск. "Водитель! Нажми на тормоза" - под таким девизом в столичной области пройдет Единый день безопасности. Под особо пристальным вниманием стражей порядка - участки дороги рядом с местами проведения уборочных работ. Для профилактики и предупреждения происшествий на дороге сотрудники ГАИ ДПС проведут беседы и с трудовыми коллективами. Также стражи порядка наведаются в агропромышленный комплекс "Снов" в Несвижском районе, где они проведут техосмотр сельхозтехники. Они встретятся с работниками предприятия на местах проведения уборочных работ и зерносушильном комплексе.