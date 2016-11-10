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Водитель автобуса в Сухарево протаранил 7 автомобилей из-за высокой температуры (видео)

10 ноября 2016 19:47
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Новости Беларуси. На пути неуправляемого автобуса утром 10 ноября оказалось 7 автомобилей.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц Горецкого и Чайлытко.

На кадрах с видеорегистратора заметно, что автобус пересекает полосу и двигается на достаточно низкой скорости, не замечая встречные машины.

Первой на пути автобуса без признаков управляемости оказывается легковушка, затем общественный транспорт фактически тормозит о припаркованные машины. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как уточнили в автопарке №4, у 34-летнего водителя резко поднялась температура. Он госпитализирован.

# общество # Авария в Минске # Фотофакт

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