Вода всему голова!

Мировая общественность отмечает Всемирный день водных ресурсов. Он учрежден на Конференции ООН по окружающей среде 15 лет назад.

Цель - привлечь внимание мировой общественности к проблеме недоброкачественной питьевой воды, а также к повышению осведомленности общества о том, в какой степени освоение водных ресурсов способствует росту социального благосостояния.

Отметим, что на сегодняшний день более миллиарда человек в мире не имеют устойчивого доступа к чистой воде, и в два раза больше - к надлежащим средствам санитарии. Это приводит к катастрофическим последствиям главным образом в развивающихся странах. Около 6 тысяч детей умирают ежедневно от болезней, которые можно предотвратить путем улучшения санитарно-гигиенических условий. 40% населения планеты живет в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. В 2005 году началось Международное десятилетие действий "Вода для жизни" провозглашенное Генассамблеей ООН. В нынешнем году Всемирный день водных ресурсов проходит под девизом "Решение проблем дефицита воды".

Отметим, что в Беларуси ежегодно используется лишь 2-3% водных ресурсов. Более 70% этих объёмов приходится на нужды сельского хозяйства.