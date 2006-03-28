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Вода из подземных источников

28 марта 2006 07:40
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Полный переход на водоснабжение Минска из подземных источников будет осуществляться постепенно. Об этом заявляют в Минприроды Беларуси. В настоящее время две третьих воды подается из подземных источников, а 30% - из Вилейской водной системы. Увеличивать водоснабжение из подземных источников ежегодно планируется на несколько процентов. Качество воды из открытой системы соответствует санитарным требованиям, однако подземные источники лучше защищены от негативного воздействия окружающей среды. Полный переход на добычу подземной воды будет технически сложным и потребует значительных капиталовложений.
# общество

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