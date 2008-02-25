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Вода для белорусов подешевеет

25 февраля 2008 08:54
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20% скидку при оплате за водоснабжение получат те, кто за свои средства установил в квартирах счетчики учета воды.

Сантехник  Петр Лисойван  едва успевает с выполнением заказов . Популярность водных приборов учета растет  с каждым днем. Его семья  тоже  живет по счетчику. Семейный  бюджет  от расходов на  его установку существенно не пострадал, а статья расходов на  оплату потребления  воды уменьшилась почти на треть.

Уговаривать минчан устанавливать  счетчики воды теперь коммунальщикам особо не приходится. Действует соседское радио   - спроси  сколько экономят  соседи,  у которых  уже  есть  такой прибор, и экономь сам. Сейчас появился еще один стимул - те, кто  установил счетчик, добровольно, получат еще и  20%  скидку  при оплате за водоснабжение. 

Только за прошлый год  в Минске приборами учета воды  оборудовано более 70% квартир.  За этот год  установлено еще шестнадцать тысяч приборов. Экономия  действительно реальная - при чем как  в масштабах одной квартиры, так и в масштабах государства. Благодаря таким приборам   счетчиков можно сберечь  до 15% потребляемых  энергоресурсов.

# общество

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