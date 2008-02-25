Вода для белорусов подешевеет

20% скидку при оплате за водоснабжение получат те, кто за свои средства установил в квартирах счетчики учета воды.

Сантехник Петр Лисойван едва успевает с выполнением заказов . Популярность водных приборов учета растет с каждым днем. Его семья тоже живет по счетчику. Семейный бюджет от расходов на его установку существенно не пострадал, а статья расходов на оплату потребления воды уменьшилась почти на треть.

Уговаривать минчан устанавливать счетчики воды теперь коммунальщикам особо не приходится. Действует соседское радио - спроси сколько экономят соседи, у которых уже есть такой прибор, и экономь сам. Сейчас появился еще один стимул - те, кто установил счетчик, добровольно, получат еще и 20% скидку при оплате за водоснабжение.

Только за прошлый год в Минске приборами учета воды оборудовано более 70% квартир. За этот год установлено еще шестнадцать тысяч приборов. Экономия действительно реальная - при чем как в масштабах одной квартиры, так и в масштабах государства. Благодаря таким приборам счетчиков можно сберечь до 15% потребляемых энергоресурсов.

