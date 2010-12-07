Во второй день IV Всебелорусского народного собрания свое видение будущего страны высказали участники форума

Своим избранникам граждане страны доверили озвучить общественное мнение по самым актуальным вопросам. Представители из разных регионов, разных возрастов и профессий говорили об успехах достигнутых в прошлой пятилетке и делились своими предложениями на перспективу.

Семь минут о самом важном. В соответствии с таким регламентом делегаты высказывали свои предложения. Представители самых разных профессий обсудили десятки позиций во всех сферах жизни. Начиная от повышения качества образования до внешней политики. Общение получилось обстоятельным. Причем практически после каждого выступления следовала еще и дискуссия.

Главные темы – образование, производство, инновации, рабочие места и, конечно, космос. О белорусском покорении звезд рассказал первый космонавт Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Петр Климук сначала с большой гордостью отметил, как преобразилась его родная деревня.

Петр Климук, делегат IV Всебелорусского народного собрания, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, референт по вопросам научно-технического сотрудничества Посольства Беларуси в России:

Недавно мне пришлось заниматься с представителями Китая. Я решил их привести в деревню Комаровка, в которой родился. Они посмотрели великолепную школу, два бассейна, спортивное поле, теннисные площадки. Побывали в ресторане.

На заключительном этапе они подошли ко мне, и я видел, что у них была эйфория. Они сказали, что в Беларуси, действительно, настоящий руководитель и люди великолепно работают.

Есть в Томашовке и единственный в СНГ музей космонавтики, где скоро появится новая экспозиция, посвященная белорусскому спутнику. Его старт, судя по всему, не за горами. Работы по созданию белорусского космического комплекса находятся на завершающем этапе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инновации на вооружении Национальной академии наук. Около 900 передовых конкурентоспособных технологий для новых и модернизации действующих предприятий. Такова задача на будущие годы. Большой шаг вперед предстоит сделать в области водородной энергетики, лекарственном обеспечении, в организации конструкторских бюро. И, конечно, энергетика.

Кстати, внесено предложение с 2014 года отказаться от использования традиционных ламп накаливания. Перейти к светодиодным. Экономия, да еще какая.

Михаил Мясникович, делегат IV Всебелорусского народного собрания, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы подсчитали. Замена только половины уличных и тепличных светильников на светодиодные обеспечивает экономию электроэнергии, эквивалентную электрической мощности 50 таких местных ТЭЦ, как Пружанская. В течение трех лет предстоит заменить в промышленности все четыре тысячи установок нагрева и термообработки металла на более эффективные. Это дает достаточную энергию для производства 25 тысяч тракторов «Беларус».

Своей формулой успешного частного бизнеса в Беларуси поделился гендиректор одного из крупных рыбоперерабатывающих предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Мошенский, когда-то был просто предпринимателем. Сейчас на его предприятиях работает свыше восьми тысяч человек. Производство растет. Продукцию знают далеко за пределами Беларуси. Ставку сделали на расширение молочного производства

Александр Мошенский, делегат IV Всебелорусского народного собрания, генеральный директор СП «Санта Импекс Брест»:

Когда у меня спрашивают, как там у вас, я говорю, что здесь можно работать. Мы здесь родились, здесь выросли. Хотим, чтобы здесь выросли и жили наши дети. Постоянно совершенствуется законодательная база. Последний указ Президента №255 дал основу для Закона Республики Беларусь об поддержке малого и среднего предпринимательства. На мой взгляд, это четкий вектор для государственного служащего. Я твердо уверен в будущем станы. Знаю на собственном опыте, что инвестиции в Беларусь окупаются.

То, что так оно есть – подтверждает коллектив. Сегодня все следили за событиями Всебелорусского собрания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Благодарность за то, что сохранили страну, и не дали исказить историю высказали ветераны. Отметило старшее поколение и заботу о них. Ветераны с оптимизмом смотрят на планы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Не остаются один на один со своими проблемами и люди с ограниченными возможностями.

Олег Шепель, делегат IV Всебелорусского народного собрания, председатель центрального правления общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Благодаря льготам, которые имеют производственные предприятия инвалидов, они конкурентоспособны. А это дорогого стоит.

Сегодня более половины продукции уходит на экспорт. Я горжусь, что у нашего предприятия сальдо экспорт-импорт – примерно 70% к 30% в плюсе.

В бюджет за 10 месяцев этого года мы перечислили порядка 13 млрд рублей.

Когда выступления завершились, на сцену выразить слова благодарности белорусскому народу вышла гражданка Эстонии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Савинова, председатель Ассоциации белорусов Эстонии:

На розных трыбунах, у Берліне, Брусэле прадстаўляла Беларусь і казала, што Беларусь ідзе нармальным чалавечым шляхам. Беларусы па-за межамі кланяюцца вам. Гэта гонар – быць беларусам.