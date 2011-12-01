Во Всемирный день борьбы со СПИДом минские школьники сшили квилт-2011

Новости Беларуси, Минск. Это памятное полотно, посвященное тем, кто пострадал от ВИЧ. Лоскутная картина из ткани состоит из лучших работ учеников со всей столицы.

Ребята также заложили еще одну традицию и творчески выразили поддержку семьям, которых коснулась болезнь. На страницах «Книги жизни» в иллюстрациях отражены отношение к проблеме и пожелания детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минские школьники:

Одну страницу мы делаем как трансформацию: на листочках будут написаны разные сферы нашей жизни (семья, друзья, работа).

В работе мы отобразили, что СПИД должен улететь в космос.

Мы нарисовали зайцев, стоящих на планете. Они укрываются зонтиком от ракет, которые привозят СПИД.