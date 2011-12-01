Во Всемирный день борьбы со СПИДом минские школьники сшили квилт-2011

Ребята также заложили еще одну традицию и творчески выразили поддержку семьям, которых коснулась болезнь. На страницах «Книги жизни» в иллюстрациях отражены отношение к проблеме и пожелания детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Минские школьники:
Одну страницу мы делаем как трансформацию: на листочках будут написаны разные сферы нашей жизни (семья, друзья, работа).
В работе мы отобразили, что СПИД должен улететь в космос.
Мы нарисовали зайцев, стоящих на планете. Они укрываются зонтиком от ракет, которые привозят СПИД.