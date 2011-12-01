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Во Всемирный день борьбы со СПИДом минские школьники сшили квилт-2011

01 декабря 2011 18:37
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Новости Беларуси, Минск. Это памятное полотно, посвященное тем, кто пострадал от ВИЧ. Лоскутная картина из ткани состоит из лучших работ учеников со всей столицы.

Ребята также заложили еще одну  традицию и творчески выразили поддержку семьям, которых коснулась болезнь. На страницах «Книги жизни» в иллюстрациях отражены  отношение к проблеме  и пожелания детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минские школьники:
Одну страницу мы делаем как трансформацию: на листочках будут написаны разные сферы нашей жизни (семья, друзья, работа).

В работе мы отобразили, что СПИД должен улететь в космос.

Мы нарисовали зайцев, стоящих на планете. Они укрываются зонтиком от ракет, которые привозят СПИД.

Квилт-2011, сшитый минскими школьниками во Всемирный день борьбы со СПИДом

Квилт-2011, сшитый минскими школьниками во Всемирный день борьбы со СПИДом

Квилт-2011, сшитый минскими школьниками во Всемирный день борьбы со СПИДом

Квилт-2011, сшитый минскими школьниками во Всемирный день борьбы со СПИДом

Квилт-2011, сшитый минскими школьниками во Всемирный день борьбы со СПИДом

Квилт-2011, сшитый минскими школьниками во Всемирный день борьбы со СПИДом

# общество # Фотофакт

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