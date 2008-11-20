Во всем мире сегодня – День отказа от курения

Согласно статистике ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, на Земле умирают 4 миллиона человек.

В нашей стране меры борьбы с вредной привычкой ужесточаются. Планируется увеличить количество зон, свободных от курения. В этом году вступил в силу запрет рекламы табачных изделий на телевидении, радио, в журналах и газетах.



По данным опроса, в нашей стране курят более 60% мужчин и около трети – женщин. От никотиновой зависимости страдают и несовершеннолетние, хотя продажа сигарет им запрещена. Некоторые начинают курить уже с 11 лет, а к 16-18 годам 30-40% молодых людей потребляют табак постоянно. Минздрав Беларуси намерен не только предупреждать, но и действовать.