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Во всем мире сегодня – День отказа от курения

20 ноября 2008 17:46
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Согласно статистике ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, на Земле умирают 4 миллиона человек.

В нашей стране меры борьбы с вредной привычкой ужесточаются. Планируется увеличить количество зон, свободных от курения. В этом году вступил в силу запрет рекламы табачных изделий на телевидении, радио, в журналах и газетах.

По данным опроса, в нашей стране курят более 60% мужчин и около трети – женщин. От никотиновой зависимости страдают и несовершеннолетние, хотя продажа сигарет им запрещена. Некоторые начинают курить уже с 11 лет, а к 16-18 годам 30-40% молодых людей потребляют табак постоянно.  Минздрав Беларуси намерен не только предупреждать, но и действовать.

# общество

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