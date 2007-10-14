Во всем мире отмечают День стандартизации

Беларусь говорит на языке международных нормативов без словаря. С каждым годом около 30% европейских требований к качеству товаров становятся и белорусскими.

Курящих сотрудников лаборатории Госкомитета по стандартизации Беларуси можно пересчитать по пальцам. Однако процентное содержание смолы в сигарете той или иной марки здесь знают досконально. Тысячи пачек в месяц здесь буквально "выворачивают наизнанку". Ведь требования к табачной, косметической и пищевой продукции на мировом рынке повышаются с каждым годом. Поставить точный "диагноз" изделию помогают новейшие приборы. С помощью них теперь определяют даже натуральность сока.



Ко многим стандартам в Беларуси - нестандартный подход. Для выполнения Директивы №3 об экономии и бережливости в Беларуси будет разработано около 130 нормативных актов. Теперь холодильники, стиральные машины и другие бытовые приборы будут содержать информацию об энергоэффективности. Требуют новых нормативов и альтернативные виды топлива.

Несколько новых нормативов Госстандарт разработал и для молочной продукции. В сливках и сметане станет больше белка. Будут ли белорусские товары "сливками" на мировом рынке - покажет время.

