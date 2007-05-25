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Во всех школах Беларуси звучали "последние звонки"

25 мая 2007 07:38
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Документы об окончании базовых школ получат более 70 тысяч человек и средних образовательных - около 94 тысяч. Сегодня введён запрет на употребление спиртного и проведение массовых мероприятий без контроля педагогов. Тем временем, в Минске в день "последнего звонка" в школах и парках будет обеспечен необходимый общественный порядок. В частности, дополнительные наряды милиции будут нести службу в парках. Сотрудники правоохранительных органов будут вести себя корректно и предупредительно.
# общество

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