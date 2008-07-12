Во всех колодцах республики в ближайшее время проверят качество воды

В основу постановки легла пьеса болгарского драматурга, однако ее сюжет особенно близок каждой из актрис.
Они почитаются как последователи Христа, проповедовавшие его учение по всему миру. Сегодня во всех храмах Беларуси прошли праздничные богослужения.
Только на закупку медицинского оборудования из местного и республиканского бюджетов потрачено около 10 миллиардов рублей.
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