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Во всех колодцах республики в ближайшее время проверят качество воды

12 июля 2008 16:49
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Специалистов беспокоит, что во многих из них – повышенное содержание нитратов. Следовательно велик риск инфекционных заболеваний.
# общество

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