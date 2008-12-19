Во время зимних каникул белорусские дети смогут выезжать на оздоровление за рубеж

Александр Лукашенко сегодня подписал соответствующий указ.

Документ приостанавливает на период рождественских и новогодних праздников с 20 декабря до 20 января 2009 года ограничения по выезду белорусских детей на оздоровление в иностранные государства, с которыми до настоящего времени не заключены международные договоры.

Это решение Глава государства принял в порядке исключения с учетом того, что работа по заключению таких договоров еще не завершена, но имеется ряд заранее запланированных поездок белорусских детей за рубеж по линии благотворительных организаций.

