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Во время выпускных в Беларуси будут дежурить правоохранители, а в магазинах некоторых регионов запретят продажу алкоголя

10 июня 2021 07:53
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Новости Беларуси. 10 июня – знаменательный день для более чем 50 тысяч юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В школах пройдут выпускные вечера. Торжественную часть проведут в креативной форме с участием родителей и педагогов. Выпускникам будут вручены аттестаты, затем виновников торжества ожидают дискотеки и развлечения до самого утра.

Во время выпускных в Беларуси будут дежурить правоохранители, а в магазинах некоторых регионов запретят продажу алкоголя-1

В особом режиме будут дежурить правоохранители, МЧС, а также врачи и представители родительских комитетов. В магазинах некоторых регионов официально запрещена продажа алкоголя. Это традиционный подход, чтобы ограничить вчерашних школьников от необдуманных поступков. Ведь впереди у них самый ответственный шаг – выбор будущей профессии. 16 июня в Беларуси начнется централизованное тестирование.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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