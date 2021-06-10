Во время выпускных в Беларуси будут дежурить правоохранители, а в магазинах некоторых регионов запретят продажу алкоголя

Новости Беларуси. 10 июня – знаменательный день для более чем 50 тысяч юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В школах пройдут выпускные вечера. Торжественную часть проведут в креативной форме с участием родителей и педагогов. Выпускникам будут вручены аттестаты, затем виновников торжества ожидают дискотеки и развлечения до самого утра.