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Во время весенних каникул в Минской области планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников

24 марта 2023 14:29
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Новости Беларуси. В Минской области в период весенних каникул планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В учреждениях образования будут работать более 100 лагерей с дневным пребыванием.

Во время весенних каникул в Минской области планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников-1

Уже почти готова образовательно-культурная программа. В графике – ежедневные мероприятия различного уровня, в том числе дни безопасности и тематические экскурсии. Программа не только развлекательная – акцент на гражданско-патриотическое воспитание. Только в Пуховичском районе на весенних каникулах откроют двери 15 лагерей.

Во время весенних каникул в Минской области планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников-4

Людмила Тужикова, заместитель директора средней школы № 3:
В нашей школе на каникулах будет работать лагерь с дневным пребыванием «Солнечный». Все уже готовы к этому лагерю. Четыре отряда будут работать в лагере. Отряды укомплектованы, график работы воспитателей составлен. На этих каникулах собираем 60 ребят.

Во время весенних каникул в Минской области планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников-7

Юлия Барауля, педагог-организатор оздоровительного лагеря средней школы № 3:
Все дни работы лагеря являются тематическими. У нас будут дни здоровья, день детской книги, день патриотов, день знакомств, день труда, день безопасности, день экскурсии.

Во время весенних каникул в Минской области планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников-10

Даниил Янков, ученик средней школы № 3:
У нас много мероприятий по физкультуре, мы посещаем библиотеку, кинотеатр. Мне очень нравится посещать кружок оригами и танцы.

Весенние каникулы стартуют 27 марта. Отдых продлится по 2 апреля.

Во время весенних каникул в Минской области планируют оздоровить свыше 10 тысяч школьников-13

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# Дети # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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