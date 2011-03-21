Во время весенних каникул в Минске будет работать 230 школьных лагерей

На время отдыха запланированы турпоходы, фестивали и соревнования.

Только на базе школ Минска будут работать более 230 лагерей. А полсотни студентов из ведущих ВУЗов страны поборются за звание победителя «Минской смены». Это совместный проект Мингорисполкома и Академии управления при Президенте. Молодые люди прошли специальный отбор. Завтра они отправятся в школу лидера на занятия с профессиональными педагогами и психологами. Задача не только в том, чтобы научиться работать в группе, но и представить собственный проект социально-экономического развития Минска. Лучшие работы будут реализованы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».