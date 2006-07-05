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Во время реконструкции Червеньский рынок закрываться не будет

05 июля 2006 14:31
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Реконструкция Червеньского рынка в Минске будет проходить в три этапа. При этом рынок не будет закрываться. Предприятие "Белпромпроект" разработало проект реконструкции. Предполагается создать единый многофункциональный крытый комплекс. Торговля промышленными товарами будет переведена в благоустроенные помещения. Для сезонной торговли сельхозпродукцией построят навесы, установят современное оборудование. Рынок будет отвечать всем санитарным требованиям. Стоимость проекта оценивается в $30 млн. Строительные роботы начнутся в конце текущего года. Определены и ориентировочные сроки завершения строительства - конец 2009 года.
# общество

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