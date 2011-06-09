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Во время очистки водоемов Минска водолазы достали более трех тысяч бутылок

09 июня 2011 17:28
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Водолазы столицы очистили минское дно. Последний раз такая уборка проводилась еще в 90-ых прошлого века.

Финансирование такого рода работ возобновилось лишь в прошлом году. Польза весомая. Если в плавательном сезоне 2009 с порезами к медикам обратилось более 400 человек, то после уборки акватории пляжей – только двое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чистый пляжный сезон этого года уже начался – улов водолазов ОСВОДа впечатляет. В лидерах – бутылки. Их, стеклянных и пластмассовых, достали более трех тысяч. На втором месте – консервные банки и покрышки.

Олег Юрьевич, инженер-энергетик Минской городской организации ОСВОД:
Бывало поднимали стиральные машины, двигатель, капот, задний автомобильный мост, газовые плиты, мангалы.
Люди загрязняют, а нам приходится чистить.

# общество

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