Во время ЧМ-2010 по ЮАР будет курсировать поезд-тюрьма

На 1500-километровом участке между Йоханнесбургом и Кейптауном будет курсировать пассажирский поезд, в котором будет вагон с полностью укомплектованным полицейским участком и тюрьмой.

«В мире это будет беспрецедентный случай, когда в пассажирском поезде будет полицейский участок. И если гости чемпионата мира подвергнутся нападению во время поездки, то преступники будут сразу же помещены в тюрьму», — успокоил потенциальных руководитель организационного комитета ЧМ Дэнни Йордан.

Согласно международной статистике, в ЮАР в настоящее время самый высокий уровень преступности в мире. И перед чемпионатом мира раздавались скептические высказывания о целесообразности и безопасности его проведения в этой стране.

Масла в огонь подливают и организаторы мундиаля, которые в оставшиеся до открытия турнира месяцы повсеместно строят тюрьмы и полевые суды. В частности, камеры предварительного заключения для правонарушителей решили разместить прямо на аренах, где будут проходить матчи первенства планеты, пишет NEWSru.com.