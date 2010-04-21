Во Владивостоке эвакуировали суд из-за фотоаппарата

Во Владивостоке 21 апреля после анонимного сообщения в милицию о подозрительном предмете было эвакуировано здание Фрунзенского районного суда.

По информации представителя пресс-службы УВД Приморского края, для уничтожения подозрительного предмета взрывотехники использовали робота-сапера. Предмет, который, как выяснили взрывотехники, оказался фотоаппаратом, лежал на земле под припаркованным около здания суда автомобилем. После того как угроза взрыва была снята, суд продолжил работу.

Сообщение о находившемся под днищем автомобиля предмете, похожем на взрывное устройство, поступило в УВД Приморского края в 10:30 по местному времени (03.30 по Москве). В связи с возможной угрозой взрыва здание суда было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Находившиеся в соседних с судом зданиях люди были также эвакуированы, пишет Lenta.ru.