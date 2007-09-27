Беларусь и Вьетнам заключили межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях.

Под документами свои подписи поставили министр образования Беларуси Александр Радьков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Ву Суан Нинь.

Соглашение о сотрудничестве в этой области образования действует с 1998 года. Вьетнамская сторона заинтересована в подготовке кадров всех уровней. В рамках нынешнего соглашения во Вьетнаме будут признаны белорусские дипломы всех образцов.

Сегодня также был подписан протокол 6-го заседания Белорусско-Вьетнамской межправительственной комиссии. Стороны рассмотрели меры по дальнейшей активизации торгово-экономических связей, развитию отношений в области промышленности, фармацевтики, образования, спорта и туризма, а также кредитно-инвестиционной и выставочно-ярмарочной сферах.