Во сколько обошлись белорусам небывалые холода?

Февраль 2011 побил 5-летний температурный рекорд. 10 градусов ниже климатической нормы. И все было бы ничего, если бы циклон «Габриэлла» не принес с собой в Беларусь сильный ветер и повышенную влажность, а с ними на улице еще холоднее.

Так, при температуре воздуха -5 градусов и скорости ветра 10 м/сек ощущение как при -15. А в таких условиях, хочешь не хочешь, а на тепло потратиться все-таки придется.

Первыми сюрпризы погоды почувствовали автомобилисты. Многие из-за морозов стали пешеходами и отправились на работу на общественном транспорте.



Александр Чумин, водитель:

Месяц отстояла – был в командировке. Попробовал завести.

Конечно, водители старались ездить осторожно, но не у всех получалось устоять перед стихией. Они ехали на горнолыжный курорт. Но такого крутого пике не ожидали. Под Барановичами автобус просто сдуло ветром, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В салоне было 45 человек, никто из них серьезно не пострадал.

Как ни странно, но на протяжении часа здесь произошло еще 11 аварий. К счастью, обошлось без жертв.

Андрей Гаврильчук, начальник ОГАИ Баранавичского РОВД:

Там всегда у нас происходит очень много дорожных происшествий за счет того, что идет постоянный перемет. Хотя дорожные организации и устанавливают снегоуловители. Но в эти выходные был сильный ветер, что даже не справлялась дорожная техника.

Минус осложнил ситуацию не только на земле, но и в воздухе. Лайнеры выстраивались в очередь на разморозку. Ведь для самолета обледенение – уже смертельная опасность. Говорят, специальная жидкость пахнет как французские духи. Да и стоит она тоже очень дорого. К примеру, на разморозку самолета весом 44,5 тонны ушло 85 литров. А это свыше 500 евро.

Чтобы автопарки не стали на прикол, машины разогревают даже ночью. Вот в нужную часть машины подают горячий воздух. Быстрая реанимация транспорта – ноу-хау витебского автопарка. Но, так или иначе, природный минус добавил плюсов в расходы транспортников.

Александр Сачивко, начальник отдела пассажирских перевозок Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Работа с повышенным расходом топлива. Все это влечет дополнительные затраты, которые оцениваются порядка 1,5 млрд. рублей в месяц.

Это никак не отражается на пассажирах, а ложится на плечи предприятий и местных бюджетов.

Чтобы морозы не охладили квартиры, контроль за плюсом в системе идет и вручную, и автоматически. На домах, где больше 20 квартир, стоят датчики, не дающие падать температуре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Малейшие отклонения видны на мониторах.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В центральных тепловых пунктах то же самое. На них установлены системы автоматического регулирования, которые, независимо от человеческого фактора, настроены или на понижение температуры, или повышение.

Важно для системы сегодня обеспечить устойчивое теплоснабжение жилищного фонда.

Январь 2011 был значительно теплее этого февраля. Энергетики отметили снижение теплопотребления на 22%. Похоже, набрать их снова придется. Сейчас. От колебаний температуры за окном напрямую зависит цена отопления в жировках. Связано это, в первую очередь, с расходом топлива. В среднем изменение температуры на 1 градус, меняет расход топлива до 3%. Правда, не стоит забывать, что население платит только четверть стоимости. Основную часть берет на себя государство.

Анатолий Шагун, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На 27% возрос расход топлива на котельных жилищно-коммунального хозяйства. Это порядка 11 млрд рублей за неделю.То есть 1,5 млрд. в день.

В детских садах предпочли отказаться от дневных прогулок. Зато в расписание добавили часы активного отдыха. Фитнес и плавание – спортивный ответ холодам и вьюгам.

Василий Городецкий, водитель школьного автобуса:

Поднимаюсь в пять часов утра, даже когда и пораньше. В семь часов я уже пошел на маршрут.

Мороз внес коррективы и в график школьного водителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Рабочий день теперь начинается раньше. Надо автобус как следует разогреть. И вовремя забрать пассажиров. Долго в такой мороз не подождешь.

Всего же более 600 автобусов в районах подвозят учеников к школе и обратно. Один рабочий день, то есть зарплата одного водителя плюс автобус и расходы на транспорт – это уже более 160 тысяч рублей.

На стройках тоже кипит работа. Секрет морозоустойчивости, говорят, в теплой одежде и горячем чае.

Стоимость зимнего комплекта одежды для строителей (ватные брюки, телогрейки, валенки, каска с подшлемником, костюм хлабчато-бумажный, толстые рукавицы), все вместе – это около 300 тысяч рублей

В ожоговых отделениях точно знают: чем ниже минус за окном, тем больше пациентов. Только за последнюю неделю в больницу скорой медицинской помощи Минска обратились 40 человек. Кто-то не учел предупреждения медиков не одевать узкую одежду. А кто-то, как Иван Иванович, решил повысить градус спиртным. Очнулся с диагнозом «обморожение».

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы «Скорой медицинской помощи»:

Пациенты с обморожением конечностей. Реже – щеки и уши. При обморожении человек ощущает покалывание, онемение. В такие моменты надо быстрее зайти в теплое помещение и отогреться.

Один день лечения больного в ожоговом отделении – это почти 180 тысяч рублей.

Главное чудо этой зимы – на стадионе «Динамо». В морозы здесь удалось вырастить траву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Естественное покрытие изнутри с помощью сложной системы труб подогревали и днем, и ночью. Все для того, чтобы в разгар зимы футболисты на отборочном матче Лиги Европы чувствовали себя на поле как в своей тарелке. А болельщики могли насладиться истинной прелестью и красотой настоящего футбола.

Юрий Криводубский, заместитель директора минского стадиона «Динамо»:

Греть непросто. Это зависит от погодных условий. Но, в целом, за месяц нагоняется круглая сумма. Порядка 100 млн.

Чтобы в Национальном художественном музее даже в такие морозы климат был как в этом Шишкинском лесу, весь технический этаж работает на полную мощь. Благодаря климат-контролю картины дышат чистым воздухом и не мерзнут. Иначе увидеть фрески XII века или знаменитые слуцкие пояса вряд ли удалось бы.

Кстати, по уникальности коллекции белорусский Национальный художественный музей на девятом месте в мире. В январе комфортные условия обошлись храму искусства почти в 50 миллионов рублей. А за февраль из-за морозов счет значительно подрастет.

Виктор Млявый, главный энергетик Национального художественного музея Республики Беларусь:

Увеличены затраты тепла, электроэнергии. В залах должна поддерживаться температура 20 градусов. Сейчас полностью система загружена, с максимальной нагрузкой.

Мороз и солнце – день жаркий. Такие метаморфозы в Витебском зоопарке. Если для волков, коз и лис к нашим холодам не привыкать, то для гостя из Африки поддерживают температуру не ниже 20 градусов тепла. Греют «булерьяном» – дровяной печью. К тому же в холода жильцам положена добавка на обед. Обезьяны не откажутся от горячего чая с бубликом. Дополнительный комфорт зоопарку стоит 2 млн рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Андрейков, директор Витебского зоопарка:

Отапливаются у нас те животные, которые более чувствительные к морозам. Это экзотические, обезьяны. Поддерживаем круглые сутки.

Раскошелиться пришлось и особо заботливым хозяевам. В зоомагазинах такого ажиотажа не ожидали. Теплые вещи ушли с молотка за неделю. Свитер и куртка для четвероногого друга из кошелька хозяина вычли более 200 тысяч рублей.

Итак, что говорить: один день мороза обходиться в крупную сумму. И это только по самым скромным подсчетам.