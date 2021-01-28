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Во Фрунзенском районе начался капремонт 167-й школы. Где сейчас её ученики

28 января 2021 16:02
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе приступили к капремонту средней школы № 167 на Якубовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Фрунзенском районе начался капремонт 167-й школы. Где сейчас её ученики-1

Строительные работы стартовали в начале января. Здание остро нуждается в тепловой модернизации – школе более 30 лет. Чтобы обезопасить учеников, их временно распределили по соседним учреждениям образования: в 20-ю гимназию, 151-ю и 157-ю школы.

Во Фрунзенском районе начался капремонт 167-й школы. Где сейчас её ученики-4

Капитальный ремонт рассчитан на четыре месяца. Предполагается, что к концу учебного года строители покинут здание, а ребята смогут провести выпускные вечера и итоговые экзамены в обновленной школе.

Во Фрунзенском районе начался капремонт 167-й школы. Где сейчас её ученики-7

Алла Некало, заместитель управляющего Центра по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Фрунзенского района:
Расписание занятий как-то скорректировалось с учетом переселения, но оно изменилось незначительно. И уже в каждом учреждении образования непосредственно руководителями на местах решались и согласовывались оптимальные графики обучения учащихся. В рамках капитального ремонта будет выполнена тепловая модернизация здания – замена дверных и оконных наружных блоков. Будет выполнен ремонт крылец, отмостки, замена кровельного покрытия, модернизация системы пожарной сигнализации, модернизация системы видеонаблюдения, устройство системы контроля управления доступом – это устройство турникетов.

Во Фрунзенском районе начался капремонт 167-й школы. Где сейчас её ученики-10

В обновлении нуждается и средняя школа № 60 на улице Карла Либкнехта. Ей более 60 лет. К модернизации здания приступят уже в апреле.

# Школы в Беларуси # общество # Алла Некало # Фотофакт

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