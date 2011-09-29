Во Фрунзенском районе Минска открылся Центр общественных организаций и политических партий

Первый в Минске такой «общий дом» объединит людей с общей задачей развивать город.

В этом здании разместились офисы более 20 общественных организаций.

Людмила Кубракова, председатель Ассоциации многодетных родителей Фрунзенского района:

Наша организация насчитывает порядка 307 членов. Конечно, для нас важно, чтобы у нас был уголок, куда смогут приходить со своими вопросами, проблемами.

На торжественной церемонии открытия городские власти пустили корни старой традиции: посадили деревья как символ начала жизни и процветания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».