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Во Фрунзенском районе Минска открылся Центр общественных организаций и политических партий

29 сентября 2011 17:50
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Первый в Минске такой «общий дом» объединит людей с общей задачей развивать город.

В этом здании разместились офисы более 20 общественных организаций.

Людмила Кубракова, председатель Ассоциации многодетных родителей Фрунзенского района:
Наша организация насчитывает порядка 307 членов. Конечно, для нас важно, чтобы у нас был уголок, куда смогут приходить со своими вопросами, проблемами.

На торжественной церемонии открытия городские власти пустили корни старой традиции: посадили деревья как символ начала жизни и процветания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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